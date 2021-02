Morning Glory: promis, cette fois on n’a pas coupé la vidéo de Nicolas Dupont-Aignan

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 10 février : la ministre de la Culture est de retour et c’est toujours pour ne rien dire, le Front national s’auto-désigne comme le défenseur de la Culture, si vous voulez savoir comment va Anne Hidalgo, c’est à Rachida Dati qu’il faut le demander, Nicolas Dupont-Aignan a publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux et cette fois on la diffuse en entier et comme tous les soirs, on retourne un an en arrière pour se rappeler, avec nostalgie, de ce qu’on se disait le 10 février dernier, avant que nos vies ne soient chamboulées.