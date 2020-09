En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 septembre : des petites tensions au sein du mouvement présidentiel, la preuve que Marlène Schiappa travaille, Marine Le Pen ne maîtrise pas son dossier et le retour de notre playboy national, Nicolas Dupont Aignan.