Morning Glory : puisque Nicolas Dupont-Aignan vous dit qu’ils sont plein dans son parti, la preuve !

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 21 avril : on est toujours bloqué par la mauvaise gestion des doses de vaccins, on parle beaucoup des quartiers sans relous et trop peu des plateaux télé AVEC relous, Nicolas Dupont-Aignan devient un peu chafouin quand on lui fait remarquer que son parti est déserté et Marlène Schiappa commence vraiment à nous mettre mal à l’aise.