Morning Glory : quand les politiques pataugent autour de Miss France 2024

Au programme de ce Morning Glory du lundi 18 décembre : Gabriel Attal particulièrement bavard durant une visite d’un collège, l’obsession de Francis Letellier pour le chèque alimentaire sur France 3, l’illusion d’optique sur BFM TV, la ministre de la Culture qui va plus ou moins droit au but, et enfin les politiques qui débattent de la nouvelle coupe de cheveux de Miss France 2024.