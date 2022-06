Morning Glory : quelle belle idée d’avoir choisi la star des homards pour parler cuisine

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 8 juin 2022 : la fin du ministère du Logement, la fausse bonne idée de François de Rugy, un petit clin d’œil à Nadine Morano et une prononciation ratée et tout peut changer.