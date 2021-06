Morning Glory : qu'est-ce qu'on se marre avec Marine Le Pen

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 juin : Marine Le Pen nous a fait mourir de rire, Cédric Faiche est le nouveau Sherlock Holmes, le Covid doit avoir les oreilles qui sifflent, on a enfin compris quel était le poste de Marlène Schiappa et le Pataboo de l’extrême avec Eric Zemmour.