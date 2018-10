Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 octobre : l’opposition a décliné tous les champs lexicaux des rois, des horloges, des transports, on a trouvé LA blague de l’année sur la démission de Gérard Collomb, on a rencontré les Insoumis encore plus Insoumis que les Insoumis et LA meilleure question à poser aux députés En Marche a été posée sur CNEWS.