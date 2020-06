En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 juin : cascade d’invités RN sur les plateaux, on cherche ce qu’a voulu dire Emmanuel Macron en parlant de « travailler plus » et le retour de Jean-François Copé.