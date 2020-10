En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 octobre : la bien mauvaise nouvelle de Cnews, à cause d’une possible contamination au coronavirus, les équipes de l’émission d’Eric Zemmour ont été placées en quarantaine, on assiste aux punchlines de Darius Rochebin face à François Bayrou et on salue la nuance de Marlène Schiappa.