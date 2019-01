Morning Glory: Quoi ? Des fake news sur Aurore Bergé ?!

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 31 janvier : un politique peut-il dire du bien de son concurrent, Aurore Bergé est super remontée contre les fake news, on a failli se faire entourlouper par Nicolas Bay, le ministre des bisous était sur Europe 1 et la nouvelle secrétaire d’État à la santé assemble des mots sans que jamais ça ne fasse une phrase compréhensible.