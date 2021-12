Morning Glory : Rachida Dati déchaînée contre Anne Hidalgo

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 15 décembre : Éric Zemmour accueilli à bras ouverts chez RTL et, en bonus, un retour de bâton, Rachida Dati déchaînée contre Anne Hidalgo, la logique des LR fout le camp et le retour du ministre des frissons.