Morning Glory : Rachida Dati distribue les gifles

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 21 juin : on ne votait pas pour les régionales dimanche, on votait (déjà) pour la présidentielle, Rachida Dati a distribué des claques sur France Inter, on salue la subtilité des LREM et le coup de gueule de Laurent Delahousse.