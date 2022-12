Morning Glory : Raquel Garrido, l’hôpital et la charité

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 29 novembre : la rapidité toute relative du ministre du Logement, François Ruffin vide ses placards, le punk du Sénat, Raquel Garrido, l’hôpital et la charité et un condensé de mauvais goût.