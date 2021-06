Morning Glory : rare image de l’embrouille entre Renaud Muselier et Thierry Mariani

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 3 juin : les LREM ne sont pas hyper au point sur les éléments de langage autour du « Tour de France » d’Emmanuel Macron, Xavier Bertrand mériterait de faire partie de la sélection du Festival de Cannes 2021, les adversaires de la région PACA Renaud Muselier et Thierry Mariani étaient en interview interposées et le premier débat des régionales dans le Nord.