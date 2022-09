Morning Glory : rare image d’un Insoumis quittant un plateau télé

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 5 septembre : le bon gros bad buzz de Jean-Luc Mélenchon, l’astuce pour savoir si quelqu’un est macroniste ou non, les ambiguïtés du RN sur le nucléaire et le retour d’Éric Zemmour.