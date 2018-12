Tours les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 05 décembre : le recul est bien là, mais pas dans la bouche des ministres, le gros tacle (non) de Nicolas Dupont-Aignan et la légitimité des gilets jaunes se rapportent-elle au nombre de vues sur leur vidéo ?