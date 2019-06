Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 juin : 29 hommes pour UNE femme politiques invités sur les plateaux télé lundi soir, Benjamin Griveaux fait son auto-interview sur LCI, les Républicains virent un brin bipolaires et Jean-Jacques Bourdin pris en flag de non-attention.