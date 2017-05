Morning Glory - C'est le "buzz" pour Nicolas Dupont-Aignan  

Tous les matins, Laurent macabiès regarde toutes les matinales politique pour en sortir la substantifique moelle. Quelle était l’ambiance ce matin ? Pour donner le ton de cette journée à 4 jours du Second tour, on avait : des Républicains bien de retour et prêts à mettre le paquet sur les législatives quitte à démonter Macron, Nicolas Dupont-Aignan a fait le buzz avec son live Facebook du 1er mai (ou presque), et ça se chahute sur FranceInfo avant le grand débat.