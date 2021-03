Morning Glory – Retour vers le Covid : 17 mars 2020, 1er jour du reste de notre "nouvelle" vie

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 mars 2021 : on retourne au 17 mars 2020, 1er jour du 1er confinement. Premier jour du "monde d'après". Premier jour du reste de nos vies.