Morning Glory – Retour vers le Covid : 18 mars 2020, jour de la Palme de la connerie

On remonte dans le temps grâce aux images de Laurent Macabiès et Clémence Abafour. Retour au 18 mars 2020. Depuis 24h, la France est confinée, enfermée, on signe ses mails professionnels d’un « Prenez soin de vous », les blouses blanches sont partout dans les médias et nous donnent de l’espoir – ou pas – les canards retrouvent leur liberté à Paris et c’est ce 18 mars 2020 qu’a été prononcée LA connerie qui mérite une Palme.