Morning Glory - Retour vers le Covid: le jour où on a commencé à flipper

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 11 février 2021 : le Front national s’auto-désigne défenseur ultime de la Culture, Jean-Jacques Bourdin prépare sa reconversion, tous les chemins mènent à Prades, le fief de Jean Castex, la démagogie personnifiée en Ségolène Royal était sur France Info et, comme tous les soirs, on retourne dans le passé pour se rappeler, avec nostalgie, de l’innocence qu’on avait encore le 11 février dernier.