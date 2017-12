Morning Glory : « Au revoir et merci »

La mort de Jean d’Ormesson a été annoncée en plein dans les matinales. Elkabach l’apprend en direct. Donc nous avons des réactions spontanées. Pour d’autres c’était moins spontané et parfois raté. « Au revoir et Merci » donc « Au revoir et merci ». On n’est pas certains d’avoir compris la logique de Duhamel. Pour François Bayrou, une chose le frappe sur Jean d’Ormesson : "Plus encore, moi ce qui me frappe, son amour de la vie… Plus il aimait la vie… Délectation de vivre" 30 secondes. Là, ça a duré 30 secondes. Et on a appris quoi ? Que l’eau ça mouille. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 2