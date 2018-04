Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 23 avril : Richard Ferrand rejoue Charlie Chaplin, France Inter coupe la chique à Alexis Corbière, Emmanuel Macron frôle la crise diplomatique avec la Russie et le mariage pour tous a 5 ans. (Et la catastrophe annoncée n’a pas eu lieu).