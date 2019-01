Tous les jours, Laurent Macabiès, Antoine Hanlet et Simon Laigle regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 janvier : les vœux d’Anne Hidalgo, Elizabeth Borne dépasse les… bornes, la rentrée de Guillaume Larrivé et le roi de la récupération politique des gilets jaunes s’appelle Florian Philippot.