Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 16 février : les LREM n’ont plus qu’un nom à la bouche, celui de Marine Le Pen, les yeux du journaliste Guillaume Durand en disent plus long que ses questions, la ministre de la Culture passe maîtresse en zéro info et on termine avec les dernières images de Jean-Marie Le Pen.