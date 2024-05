Morning Glory : "Sainte" Amélie Oudéa-Castéra enchante le sommet Choose France

Au programme de ce Morning Glory du mardi 14 mai, "Sainte" Amélie Oudéa-Castéra nous a de nouveau régalé au sommet Choose France, le Festival de Cannes ressemble de plus en plus à la politique française et enfin pour Gabriel Attal l’attachement aux racines françaises, ce n’est qu’en Bretagne.

