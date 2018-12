Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 décembre : la vie de François Bayrou, le nouveau mot tabou des LREM, les explications toujours moins claires de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et l’excuse hallucinante d’Alexandre Benalla.