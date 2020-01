Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 janvier : le mot DISCUSSION est officiellement le nouveau mot fétiche du gouvernement, on ne confond pas « grève » et « blocage », en 2020, Jean-Luc Mélenchon grogne toujours, mais heureusement son accolyte Adrien Quatennens est sur tous les fronts.

