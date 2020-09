En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 septembre : Marion Maréchal-Le Pen était sur RMC ; Gérald Darmanin a dit le mot en « m » à la télé ; Jean-Luc Mélenchon dit tout et son contraire et des nouvelles de Jean-Marie Le Pen.