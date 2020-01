Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 janvier : les annonces en bois de Christophe Castaner, Valérie Pecresse a une pensée pour les Chinois, Ségolène Royal adapte ses convictions selon ce qui l’arrange, l’offensive des LREM en course pour la mairie de Paris et BFM invente le 30 février.

En savoir plus sur Yann Barthes