Morning Glory: Ségolène Royal arrive à placer "Général de Gaulle" n'importe où

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 novembre : à écouter les politiques, c’est à croire que le général De Gaulle était une grosse girouette, Adrien Quatennens a bien répété ses éléments de langage – un peu trop peut-être – et enfin, après l’appel historique du 18 juin du Général de Gaulle, découvrez l’appel tout aussi historique du 10 novembre, qui restera dans l’Histoire. Ou pas.