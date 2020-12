Morning Glory: la caricature de Ségolène Royal était sur Sud Radio

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 décembre : la ministre de l’Industrie est aussi la ministre de la relativisation, les politiques doivent désormais dire s’ils se feront vacciner et comment et la caricature de Ségolène Royal était en roue libre sur Sud Radio. Si on écoute la ministre de l’Industrie, on a presque l’impression que tout va bien. La violence dans les manifestations ? Elle relativise. Le chômage de masse ? Elle relativise. La crise sanitaire ? Elle relativise. La semaine dernière, tous les politiques ont eu droit à la question « Vous ferez-vous vacciner contre le Covid ? ». Cette semaine, on innove : on ne leur demande plus s’ils se feront vacciner mais s’ils le feront face caméra, devant tout le monde, devant la presse, devant leurs élus. Ce matin, contrairement aux apparences, Ségolène Royal n’était pas sur Sud Radio. La Caricature de Ségolène Royal en revanche était bien là.