Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 1er novembre : une belle journée fériée dans les médias, Luc Ferry, Alain Juppé et même un Gilbert Collard en très grande forme et Ségolène Royal présente son livre "Ce que je peux enfin vous dire". Avec plein de nouvelles choses qu'elle ne peut toujours pas dire.