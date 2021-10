Morning Glory : Ségolène Royal rend hommage à … Ségolène Royal

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 4 octobre : les journalistes se passent le mot, les hommages – pas toujours chics - à Bernard Tapie, la faucheuse Jack Lang, l’incompréhensible François Patriat, l’hommage à elle-même de Ségolène Royal et les supers jeunes avec Macron.