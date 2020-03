Morning Glory : Segolène Royal se propage plus vite que le Coronavirus

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 mars : Sibeth Ndiaye doit avoir réponse à tout, même si ça implique de laisser de côté la cohérence, Guillaume Larrivé est de retour et il nous avait manqué, Segolene Royal se propage plus rapidement que le Coronavirus, les pros de CNEWS ont trouvé leur maîtresse en la personne de Nadine Morano et les débats à l’Assemblée nationale ont encore volé très haut (non).