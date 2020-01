Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 16 janvier : c’est la foire aux calembours depuis le renvoi de Ségolène Royal, même sur les chaînes d’info, on voit les gros sabots de Valérie Pécresse arriver à des kilomètres, l’homme qui n’imprime pas était sur LCI et Rachida Dati a priori toujours pas prête à prendre la main tendue de Pécresse.

