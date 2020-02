Tous les jours Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 février : Ségolène Royal n’a officiellement plus de filtre, Jacqueline A-peu-près Gourault est de retour et l’étrange labsus de l’Insoumise Manon Aubry.

En savoir plus sur Yann Barthes