Morning Glory : selon Estrosi, la condamnation de Sarkozy va dégoûter tous les futurs politiques

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 4 mars : pour Christian Estrosi, plus personne ne voudra faire de politique maintenant qu’on se rend compte qu’ils peuvent, eux aussi, être condamnés à de la prison ferme, Nicolas Dupont-Aignan ne recule plus devant rien pour faire parler de lui, ça commente sans commenter la condamnation de Nicolas Sarkozy un peu partout et on fait un saut temporel jusqu’au 4 mars 2020, le jour où Sibeth Ndiaye trouvait hilarante l’idée qu’on puisse faire porter des masques aux enfants.