En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 octobre : Didier Raoult est un soleil dont on a tous besoin, Marlène Schiappa a une nouvelle formule qui ne veut rien dire et même Marine Le Pen trouve qu’Eric Zemmour a été trop loin.