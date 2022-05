Morning Glory : si on nous avait dit qu’un jour on parlerait porno au Sénat

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé, mais ce n’est pas tous les jours qu’ils entendent parler pornographie au très sérieux Sénat. Pourtant, les Sénateurs se penchaient très sérieusement sur la question des « dérives de l’industrie pornographie » cette semaine et c’est donc très sérieusement que le producteur de porno Grégory Dorcel a été entendu à la barre.