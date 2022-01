Morning Glory : si on parle de vous comme ça, c’est que ça sent le sapin

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 13 janvier : à moins de trois mois du premier tour, les candidats qui n’ont pas encore récolté leurs 500 signatures commencent à faire leur Calimero, on dit tellement de bien de Jean-Michel Blanquer que c’en est suspect, on décrypte l’indice involontaire d’Olivier Véran et la dernière polémique.