Morning Glory: si vous avez ri à la blague de Valérie Pécresse, merci d'écrire à cette adresse

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 7 janvier : déferlante de FN ce matin avec un seul et unique but, déminer le terrain pour éviter l’amalgame entre FN et Trumpiste ; l’humour tout particulier de Valérie Pécresse qu’on n’a toujours pas compris ; les propos hallucinants sur l’inceste d’un invité de Cnews et on termine avec des images d’enthousiasme.