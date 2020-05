Morning Glory : Sibeth Ndiaye, clope au bec, façon Far West

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 mai : sur toutes les chaînes aujourd’hui, on a vu des trucs qu’on ne pensait pas voir il y a deux mois, Jean-Jacques Bourdin n’a pas tout à fait eu gain de cause après son dernier coup de gueule, Sibeth Ndiaye prise la clope au bec en plein direct sur BFMTV, on continue notre série « où sont les masques ? », Christophe Castaner n’a toujours pas bien intégré le principe des gestes barrières et Laurent Wauquiez et son pantalon moulant étaient de sortis.