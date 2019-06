Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 juin : Léa Salamé rend hommage à Michel Serres, disparu ce week-end, les personnalités politiques oubliées sont de retour après les européennes, Sibeth Ndiaye passe maîtresse en art de parler pour ne rien dire DU TOUT et Ian Brossat tente de justifier son faible score aux européennes.