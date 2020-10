Morning Glory :s'il y a des commerces "non essentiels", y'a-t-il des ministres "non essentiels" ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 octobre : s’il existe des commerces « non-essentiels », existe-t-il des ministres eux aussi non-essentiels ? Dans le reste du monde François Bayrou croit toujours avoir du pouvoir, une syllabe vous manque et tout est dépeuplé, la deuxième vague de bons mots est servie et Nadine Morano part trop tôt.