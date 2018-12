Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 décembre : on sait qu’on n’est pas super intelligents, mais c’est encore pas très clair pour nous cette histoire d’augmentation du SMIC pour tous qui en fait n’est pas une augmentation du SMIC et qui ne sera pas pour tout le monde, alors on essaie de refaire le match pour comprendre.