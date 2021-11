Morning Glory spécial débat des Républicains : de Gaulle, de l’Actor Studio et un caillou

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 9 novembre 2021 : un débrief complet du débat des Républicains sur LCI. Un débat riche en citations du Général de Gaulle, en jeu d’acteur, en regards qui tuent et en petit caillou.