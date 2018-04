Morning Glory spécial Edouard Philippe

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme ce 5 avril : le Premier ministre Edouard Philippe était sur France Inter. Comme à son habitude, il a choisi les boutons de manchettes qui conviennent à la situation. Pour rappel, après la polémique sur son vol Paris-Tokyo hors de prix, il avait mis des boutons de manchettes… extincteurs. Cette fois, il avait choisi… des casques. Comprenne qui pourra. Edouard Philippe a aussi utilisé la fameuse technique du "vous savez parfaitement que". Comme ça, même si vous ne savez pas, vous vous dites que vous êtes les seuls et du coup ça passe tout seul. Et il a menti, un peu. Edouard Philippe jure ne pas avoir vu les images d’Emmanuel Macron en tenue de tennis au Touquet ce week-end, alors même que se préparait la plus grande mobilisation de son début de quinquennat. Est-il possible que le Premier ministre n’ait pas vu ses images ? Difficile à croire.