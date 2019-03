Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 28 mars : Ségolène Royal est descendue sur terre, Stéphane Séjourné est notre star de la semaine, Nathalie Loiseau essaie de se mettre Jean-Jacques Bourdin dans la poche et on a trouvé le jeu de mots le plus puissant de l’histoire de la politique française.