Morning Glory : Sud Radio aime-t-elle se faire insulter par Didier Raoult ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 24 mars : le gouvernement « monte en puissance » sur la vaccination depuis janvier et il ne se passe toujours rien, Gérald Darmanin était face à Jean-Jacques Bourdin ce matin et il n’est pas très poli, Sud Radio aime se faire insulter par ses invités et le RN Louis Alliot dégaine un nouveau vaccin, nettement plus douloureux que les autres.